11 ilde 'Transfer Operasyonu'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 kentte düzenlenen “Transfer Operasyonu” ile 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi “Transfer Operasyonu” ile yakalandı.

FETÖ'yle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Antalya İl Jandarma Komutanlığı TEM Daire ile İstihbarat Başkanlıklarımızca FETÖ finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda:

FETÖ'den tutuklu, hükümlü şahıslar ile ailelerine yurt içi ve yurt dışından transfer edilen paralarla maddi destek sağlayan 52 FETÖ mensubu şüpheliye yönelik, Antalya merkezli toplam 11 ayrı ilde (Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Isparta, Denizli, İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara) operasyon düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde şüphelilerin tamamı yakalandı; haklarında adli işlemler başlatıldı.Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Halkımızın üzerine ateş açan, tanklarla ezmeye çalışan hainlere gözaçtırmayacağız." ifadelerini kullarını.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 25 gözaltı

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle irtibatlı olduklarına dair tespitler bulunan, cezaevindeki örgüt üyelerinin yakınlarını finanse ettikleri öne sürülen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında sözde il imamı, ilçe imamları, eğitim danışmanı ve örgüt içi evlendirme sorumlusunun da bulunduğu zanlıları yakalamak için Balıkesir ve 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.