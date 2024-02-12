11 Şubat 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 11 Şubat pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 11 Şubat Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 11 Şubat 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

11 Şubat 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 11 Şubat pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu. Çekilişte 5+1 bilen 1 kişi 1.229.488,30 TL kazandı. 5 bilen 21 kişi de 3.588,70 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

05, 13, 16, 21, 33 + 6

Kazanan Kategoriler

Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı

5+1 1 1.229.488,30 ₺

5 21 3.588,70 ₺

4+1 91 828,15 ₺

4 1.090 86,40 ₺

3+1 2.047 55,20 ₺

3 26.847 16,80 ₺

2+1 18.312 22,60 ₺

1+1 59.187 11,10 ₺

0+1 58.718 11,20 ₺