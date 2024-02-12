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11 Şubat 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 11 Şubat pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

11 Şubat 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 11 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları…

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11 Şubat 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 11 Şubat pazar Şans Topu çekiliş sonuçları
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Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 11 Şubat Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 11 Şubat 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

11 Şubat 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 11 Şubat pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu. Çekilişte 5+1 bilen 1 kişi 1.229.488,30 TL kazandı. 5 bilen 21 kişi de 3.588,70 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

 05, 13, 16, 21, 33 + 6

Kazanan Kategoriler

Kategori                         Kazanan Kişi Sayısı                        İkramiye Tutarı

   5+1                                                1                                       1.229.488,30 ₺

    5                                                   21                                        3.588,70 ₺

  4+1                                                91                                         828,15 ₺

    4                                                 1.090                                     86,40 ₺

  3+1                                               2.047                                     55,20 ₺

    3                                                 26.847                                  16,80 ₺

 2+1                                               18.312                                    22,60 ₺

1+1                                                 59.187                                   11,10 ₺

0+1                                                58.718                                    11,20 ₺