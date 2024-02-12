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11 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! 11 Şubat 2024 pazar Süper Loto çekiliş sonuçları

Şans oyunu seven vatandaşlar, 11 Şubat 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto  çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 11 Şubat pazar Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…

Haber Merkezi
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11 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! 11 Şubat 2024 pazar Süper Loto çekiliş sonuçları
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Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 38.899.233,04 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 12 talihli de 85.145,50 TL kazandı. Süper Loto 11 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

11 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 11 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 38.899.233,04 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

13, 16, 19, 20, 43, 51

Kazanan Kategoriler

Kategori               Kazanan Kişi Sayısı              İkramiye Tutarı

      6                                Devir                             38.899.233,04 ₺

      5                                   12                                    85.145,50 ₺

      4                                  859                                   1.850,25 ₺

      3                                19.625                                  98,30 ₺

      2                               190.700                                 10,70 ₺