12 ilde eş zamanlı ‘Kuyu-4’ operasyonu: 4 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır, Kilis, Muğla, Mersin, Antalya, Kocaeli, Hakkari, Mardin, Van ve Balıkesir’de eşzamanlı olarak düzenlenen Kuyu-4 operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan 4 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda, elebaşlarının da aralarında olduğu 62 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Bolat’ın paylaşımına göre, birbirleriyle bağlantılı bu 4 suç örgütünün şu ana kadar yapılan tespitlerde Türkiye’ye ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi.

Açıklamaya göre, operasyonlarda toplam değeri 11 milyar TL olan 200 adet taşınmaz mal varlığına, 85 adet motorlu araca, 30 adet şirkete ait ortaklık paylarına ve bütün bankacılık varlıklarına el konuldu.

Operasyonlar sonucunda 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet para sayma makinesi, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.