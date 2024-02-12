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12 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 12 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de 12 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 12 Şubat 2024 Tarihli ve 32458 Sayılı Resmî Gazete detayları…

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12 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 12 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları
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Yürütme ve idare bölümü

Yönetmelikler

–– Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlân bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri