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13 Şubat 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 13 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 13 Şubat’ta akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? 13 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 13 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları…

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13 Şubat 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 13 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
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13 Şubat’ta akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi?

Motorin litre fiyatına 2 lira 56 kuruş zam yapıldı. İşte 13 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları;

 İstanbul Anadolu 

Benzin fiyatı: 39.33 TL/L

Motorin fiyatı: 44.22 TL/L

LPG fiyatı: 19.99 TL/L

 İstanbul Avrupa 

Benzin Fiyatı: 39.42 TL/L

Dizel Fiyatı: 44.29 TL/L

LPG fiyatı: 20.49 TL/L

 İzmir

Benzin Fiyatı: 40.33 TL/L

Motorin Fiyatı: 45.25 TL/L

LPG fiyatı: 20.07 TL/L

 Ankara

Benzin Fiyatı: 40.11 TL/L

Motorin Fiyatı: 45.04 TL/L

LPG fiyatı: 20.39 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 40.72 TL/L

Motorin Fiyatı: 45.62 TL/L

LPG fiyatı: 20.28 TL/L