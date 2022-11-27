15 binin üzerinde eczacı Ankara’da bir araya geldi

ANKARA(EKONOMİ) - Türkiye’nin tüm illerinden 15 binin üzerinde eczacı, eczacılık fakültesi öğrencileri ve eczacı teknisyenleri Türk Eczacıları Birliği(TEB) tarafından düzenlenen mitingde Ankara Anıtpark’ta bir araya geldi. Mitingde ilaç yoklukları, ilaç fiyatları ve ihtiyaçtan fazla açılan eczacılık fakültelerine tepki gösterilirken, eczacılık mesleğine hak ettiği değer verilene kadar eylemlerin devam edeceği mesajı verildi. Mitingde ilaç bulunamamasının sorumuşunun eczacılar olmadığı vurgulanırken, bir çok eczanenin de ekonomik güçlükler sebebiyle kapanma noktasına geldiğine dikkat çekildi.

Mitingde konuşan TEB Başkanı Arman Üney, mesleğe karşı yapılan tüm haksızlıklara dur demek için bir araya geldiklerini belirterek, bundan sonraki süreçte de meslek için tek ses olmaya devam edeceklerini söyledi.

Eczacıların meslek, meslektaşlar ve daha sağlıklı bir toplum için toplandığını dile getiren Üney, “Yıllar sonra bugünü hatırladığımızda bugün burada ne büyük bir tarih yazdığımızı göreceğiz. Kader ortaklığımız, yol arkadaşlığımız üniversite sıralarında başladı, ölene kadar da devam edecek” dedi.

Bugüne kadar mesleğe yapılan tüm haksızlıklara karşı omuz omuza ‘dur’ dediklerinin altını çizen Üney, özellikle pandemi döneminde kesintisiz sağlık hizmeti sunan eczacıların, mesleklerini canları pahasına yürüttüklerini kaydetti.

Pandemide 77 eczacı, 24 eczane teknisyeni ve 2 eczacı odası çalışanının görevi başında hayatını kaybettiği bilgisini veren Arman Üney, tek amaçlarının mesleğe hak ettiği değeri kazandırmak olduğunu, mesleği değersizleştiren tüm girişimlere karşı mücadele ettiklerini anlattı.

Eczacıların, eczanelerin kapanmaması için bir araya geldiğini söyleyen Üney, hak ettikleri değeri alana kadar durmayacaklarını belirtti ve “İlaç yokluklarına; İlaç fiyat farklarına; Kontrolsüz açılan fakültelere; Eczanelerdeki ekonomik çıkmaza; Kamu eczacısının hak kaybına; Eczacıların yok sayılmasına Dur diyoruz! Arkadaşlar, biz eczacılar, mesleğimiz için ayağa kalktık. Geleceğe onurlu bir meslek bırakmak için tek bir şey istiyoruz. Eczacıya hak ettiği değer verilsin diyoruz” dedi.

TEB Başkanı Arman Üney konuşmasında sektöre yönelik taleplerini şöyle sıraladı:

-İlaç yoklukları son bulsun istiyoruz. Halkımız her ilaca her eczaneden kolayca ulaşsın istiyoruz.

-İlaç fiyat farkları olmasın, hastalarımızın cebinden para çıkmasın istiyoruz.

-Artık daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyacımız yok diyoruz.

-Kamu eczacılarını görmezden gelemezsiniz, onları yok sayamazsınız diyoruz. Kamu eczacılarına hak ettiği değer verilsin diyoruz.

-Eczanelerde çok ciddi ekonomik çıkmaz var. Yapılan düzenlemeler yeterli değil diyoruz.

-SGK ilaç alım protokolünde, yaşadığımız ekonomik darboğaza çözüm üretecek iyileştirmeler istiyoruz.

-İlaç fiyat kararnamesindeki güncellemeler artık bir standarda bağlansın diyoruz.

-Birinci basamak sağlık çalışanları olarak meslek hakkımızı istiyoruz.