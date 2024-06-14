15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan eylem!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, SMA hastalığına dikkat çekmek isteyen bir kişinin eylemi nedeniyle bu gece çift yönde trafiğe kapatıldı.



Saat 22.14'te üzerinde SMA yazar bir araç köprünün üzerinde durdu. Köprüye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken araçların köprüye girişine izin verilmedi. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem olduğunu, Emniyet'in tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde eylem yapan sürücüden dolayı güney yol araç trafiği polis tarafından kapatılmıştır." açıklaması yapıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İşişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili X sosyal medya platformundn bir açıklama yaptı. Yerlikaya, şahsın bipolar bozukluğu olduğunu ve polis tarafından ikna edildiğini bildirdi.

Yerlikaya şunları ifade etti:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır.

Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir.

Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."