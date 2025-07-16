  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mahmut Tanal'dan TBMM'de 1 dakikalık eylem
Takip Et

Mahmut Tanal'dan TBMM'de 1 dakikalık eylem

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu’nda bir dakika boyunca “Zeytine dokunma, hayata dokunma” diyerek görüşülen torba kanun teklifini protesto etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mahmut Tanal'dan TBMM'de 1 dakikalık eylem
Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinlik alanların madencilik faaliyetine açılmasını da içeren torba kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Milletvekilleri birer dakika söz alarak, Sanayi, Ticaret, Enerj, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'a kanun teklifine ilişkin sorularını sordular.

Söz alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Zeytin Anadolu'nun hafızasıdır ve aynı zamanda bir hayattır. Zeytinliklerle ilgili getirilen bu teklif geri çekilmelidir. Çünkü zeytin yaşamdır, hayattır" dedikten sonra bir dakikalık sürenin kalan bölümünde "Burada şunu söylüyoruz; zeytine dokunma, hayata dokunma, zeytine dokunma, hayata dokunma, zeytine dokunma, hayata dokunma, zeytine dokunma, hayata dokunma, zeytine dokunma, hayata dokunma...." ifadesini kullandı.

Trump'tan Powell açıklaması: Hiçbir şeyi masadan kaldırmıyorumTrump'tan Powell açıklaması: Hiçbir şeyi masadan kaldırmıyorumKüresel Ekonomi

 

Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştüBakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştüGündem

 

Gündem
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 kişi tutuklandı
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 kişi tutuklandı
Hasan Cemal hastaneye kaldırıldı
Hasan Cemal hastaneye kaldırıldı
Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştü
Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in saldırısı bölgesel barışa bir sabotaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in saldırısı bölgesel barışa bir sabotaj
Bolu'da orman yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Bolu'da orman yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili belli oldu
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili belli oldu