16 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, Arjantin Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Ürdün Büyükelçisi İsmail Aramaz, Norveç Büyükelçisi Fazlı Çorman, Peru Büyükelçisi Ali Rıza Özçoşkun, Litvanya Büyükelçisi Gökhan Turan, Lüksemburg Büyükelçisi Fazilet Dağcı Çığlık, Botsvana Büyükelçisi Meltem Büyükkarakaş, Yunanistan Büyükelçisi Burak Özügergin, Umman Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, Uganda Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, Ruanda Büyükelçisi Burcu Çevik, Avustralya Büyükelçisi Korhan Karakoç, Senegal Büyükelçisi Ahmet Kavas, Malta Büyükelçisi Kerem Ahmet Kıratlı, Benin Büyükelçisi Kemal Onur Özçeri merkeze alındı.

Bu suretle boşalan Cibuti Büyükelçiliğine İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz, Arjantin Büyükelçiliğine Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Ömür Budak, Ürdün Büyükelçiliğine Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan, Norveç Büyükelçiliğine Gülin Dinç, Peru Büyükelçiliğine Teftiş Kurulu Üyesi Serra Kaleli, Litvanya Büyükelçiliğine Küresel ve İnsani Çalışmalar Genel Müdür Yardımcısı Görkem Barış Tantekin, Lüksemburg Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdürü Engin Yürür, Botsvana Büyükelçiliğine Ahmet İdem Akay, Yunanistan Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Umman Büyükelçiliğine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Muhammet Hekimoğlu, Uganda Büyükelçiliğine Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Ak, Ruanda Büyükelçiliğine Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Aslan Alper Yüksel, Avustralya Büyükelçiliğine Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer, Senegal Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Hatice Nur Sağman, Malta Büyükelçiliğine Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcısı Erdeniz Şen, Benin Büyükelçiliğine Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Mesut Koç atandı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Rifat Cem Örnekol, İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Ergani, Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığına Osman İlhan Şener, Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Başak Genç Yüksel, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığına Bilgin Özkan, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Barış Ceyhun Erciyes, Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığına Feriba Duygu Hokkacı Esirgen, İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Ayşe Berris Ekinci, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Tahsin Timur Söylemez, Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Can Oğuz, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığına Halime Ebru Demircan, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına Ayça Oşafoğlu İnam, AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığına Vesime Ela Beşkardeş Karagöl, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Karaçay, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Melih Karalar atandı.