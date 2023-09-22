160 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi 10 yıl sonra yakalandı

Muş’ta Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 160 yıl hapis cezası bulunan Ç.K. yakalandı.

Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Eskiyol Yukarı Bayramlı mezrasında iki aile arasında arazi anlaşmazlığı neticesinde çıkan çatışmada 7 kişinin öldürülmesi ile sonuçlanan olayın sanıklarından olan hükümlü Ç.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yukarı Bayramlı mezrasına geldiği bilgisini alan JASAT ekipleri, yaptıkları operasyon sonucunda şahsı ikamet adresinde yakaladı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.K.’nin 10 yıldır firar olduğu ve hakkında 160 yıl (7 kez ağırlaştırılmış müebbet) kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.