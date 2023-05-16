19 Mayıs resmi tatil mi? 3 gün tatil imkanı

Tarihte 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlattığı gürdür. İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün 19 Mayıs 1919 tarihidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanır. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için okullar ve devlet kurumları bir gün tatil yapar.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl, cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle hafta sonuyla birleşince 3 gün tatil yapma imkanı var.

19 Mayıs Cuma günleri saat 00.00'dan 24.00'e kadar, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.