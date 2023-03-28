2 bölgeye kuvvetli kar yağışı uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi'nde beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Karın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Tokat çevreleri) ile Bolu'nun yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ancak soğuk havanın cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu

İç Anadolu Bölgesi'nin güney ve doğu kesimlerinde yarın kuvvetli kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi'nde yarın yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla Konya, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri, Yozgat ve Sivas çevreleri, Ankara ve Kırıkkale'nin güney ilçeleri ile Karaman'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Sivas ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.