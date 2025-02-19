2 ilde eğitime kar engeli

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de bugün idari izinli sayılacak.

Kent merkezi, Genç ve Solhan ilçeleri için ise ilerleyen saatlerde hava şartlarında olumsuz bir değişme olması durumunda yeniden değerlendirme yapılacak ve sabahın erken saatlerinde bilgilendirmede bulunulacak.

Eğitime 1 gün süreyle ara verildi

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada devam eden yoğun kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma nedeniyle eğitime ara verilmesi ve idari izin kararı alındığı bildirildi. Açıklamada "19 Şubat Çarşamba günü il Merkezinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur’an Kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 19 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi. İlçelerde yağış durumuna göre münferit olarak tatil edileceği ifade edildi.