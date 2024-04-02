2 Nisan 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 2 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

2 Nisan’da akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

2 Nisan 2024 çarşamba günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. İşte 2 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa

Benzin Fiyatı: 43.48 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.07 TL/L

LPG fiyatı: 22.47 TL/L

İstanbul Anadolu

Benzin fiyatı: 43.39 TL/L

Motorin fiyatı: 42.00 TL/L

LPG fiyatı: 21.93 TL/L

İzmir

Benzin Fiyatı: 44.49 TL/L

Motorin Fiyatı: 43.14 TL/L

LPG fiyatı: 22.01 TL/L

Ankara

Benzin Fiyatı: 44.26 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.90 TL/L

LPG fiyatı: 22.37 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 44.91 TL/L

Motorin Fiyatı: 43.54 TL/L

LPG fiyatı: 22.24 TL/L