2 Nisan 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 2 Nisan güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 2 Nisan’da akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? 2 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 2 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
2 Nisan’da akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?
2 Nisan 2024 çarşamba günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. İşte 2 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 43.48 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.07 TL/L
LPG fiyatı: 22.47 TL/L
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 43.39 TL/L
Motorin fiyatı: 42.00 TL/L
LPG fiyatı: 21.93 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 44.49 TL/L
Motorin Fiyatı: 43.14 TL/L
LPG fiyatı: 22.01 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 44.26 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.90 TL/L
LPG fiyatı: 22.37 TL/L
Adana
Benzin Fiyatı: 44.91 TL/L
Motorin Fiyatı: 43.54 TL/L
LPG fiyatı: 22.24 TL/L