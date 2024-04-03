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2 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Nisan 2024 salı Süper Loto sonuçları

Şans oyunu seven vatandaşlar, 2 Nisan 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 2 Nisan salı Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…

Haber Merkezi
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2 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Nisan 2024 salı Süper Loto sonuçları
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Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 11.494.470,85 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 7 talihli de 125.205,65 TL kazandı. Süper Loto 2 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

2 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 2 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 11.494.470,85  TL devretti.  İşte kazanan numaralar:

08 – 11 – 18 – 27 – 28 – 40

Kazanan kategoriler

Kategori               Kazanan kişi sayısı                İkramiye tutarı

        6                              Devir                             11.494.470,85 ₺

        5                                   7                                 125.205,65 ₺

        4                                 797                                 1.710,60 ₺

        3                              18.515                                 89,40 ₺

        2                             168.387                                10,40 ₺