2 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Nisan 2024 salı Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 11.494.470,85 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 7 talihli de 125.205,65 TL kazandı. Süper Loto 2 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

2 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 2 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 11.494.470,85 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

08 – 11 – 18 – 27 – 28 – 40

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

6 Devir 11.494.470,85 ₺

5 7 125.205,65 ₺

4 797 1.710,60 ₺

3 18.515 89,40 ₺

2 168.387 10,40 ₺