2 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 2 Nisan 2024 salı Süper Loto sonuçları
Şans oyunu seven vatandaşlar, 2 Nisan 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 2 Nisan salı Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…
Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 11.494.470,85 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 7 talihli de 125.205,65 TL kazandı. Süper Loto 2 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…
2 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto 2 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 11.494.470,85 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
08 – 11 – 18 – 27 – 28 – 40
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 11.494.470,85 ₺
5 7 125.205,65 ₺
4 797 1.710,60 ₺
3 18.515 89,40 ₺
2 168.387 10,40 ₺