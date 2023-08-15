DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ihracatçı firmaların, bazı uluslararası ödeme sistemleri Türkiye'de kullanılmadığı için sorun yaşadığını ifade etti.

Uluslararası ödeme sistemlerinin kullanılmamasının siparişlerin iptaline yol açtığını söyleyen Dalgın, bu sorunu yaşayan şirketlerin ikamet değişikliği yapmak veya yurt dışında şirket kurmak zorunda kaldıklarını belirtti. Dalgın, "Girişimcilerimizin ayağına pranga vuruluyor, dijital mülteci haline getirilmeye zorlanıyorlar. Uluslararası ödeme sistemlerine yönelik yasaklar kaldırılmalı. Şirketler tabii ki Türkiye'nin kurallarına uymak zorunda ama eğri oturup doğru konuşalım, 200 ülkenin aklı yok, sadece biz mi düzenleme yapmayı biliyoruz? 200 ülkede çalışan PayPal, neden Türkiye'de çalışmıyor? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sesleniyorum, döviz bulmaya değil döviz kazanmaya odaklanın." diye konuştu.

İstanbul'daki taksi sorununa da değinen Dalgın, "Şehir içi taşıma uygulamalarına yönelik yasakları kaldırmak rekabeti artırır, fiyatları düşürür. Vatandaşın yararı mı lobilerin rantı mı tercih edilecek?" sözlerini sarf etti.