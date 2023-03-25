2000 TL bayram ikramiyesini EYT'liler de alacak

ANKARA/EKONOMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerinin 2000 liraya çıkarılması ile ilgili düzenlemeden 15 milyon 600 bin emeklinin yararlanacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bilgin, “En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak” ifadelerini kullandı.