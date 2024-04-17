2024 DGS başvuru tarihi ne zaman başlayacak? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2024 DGS ne zaman?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre Dikey geçiş sınavı 30 Haziran pazar günü gerçekleştirilecek.

2024 DGS başvuru tarihi ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları yayınlanan takvimle ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvime göre DGS 2024 başvuruları 10 Mayıs'ta başlayacak. Başvuru ekranı 10 gün açık kalırken 20 Mayıs'ta sona erecek.

DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.

Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılki yeni ücret açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. DGS başvuru ücreti kılavuz yayımlandığında belli olacak.