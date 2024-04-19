2024 KPSS başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? 2024 KPSS ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru tarihleri belli oldu. Sınava girecek adaylar başvuruların ne zaman başlayacağı ve sınav tarihlerini merak ediyorlar. Peki, 2024 KPSS başvuru tarihleri ne zaman? 2024 KPSS sınavları ne zaman? İşte merak edilen tarihler…
2024 KPSS başvuru tarihleri
KPSS Lisans başvuruları; 03.05.2024 - 15.05.2024
KPSS Ön Lisans başvuruları; 13.06.2024 - 02.07.2024
KPSS Ortaöğretim başvuruları; 18.07.2024 - 30.07.2024
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 09.08.2024-15.08.2024 tarihlerinde alınacak.
2024 KPSS sınav tarihleri
Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,
KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.