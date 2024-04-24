2024 Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Celp ve sevk tarihleri
2024 Mayıs ayında askere gidecekler askerlik yerleri ve celp tarihlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, celp yerleri Mayıs ayının ilk haftasında duyurulacak. Peki, 2024 Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2024 Mayıs askerlik celpleri ne zaman açıklanacak?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.
2024 Celp ve sevk tarihleri
- 08 Şubat 2024
- 07 Mart 2024
- 18 Nisan 2024
- 16 Mayıs 2024
- 27 Haziran 2024
- 25 Temmuz 2024
- 22 Ağustos 2024
- 19 Eylül 2024
- 17 Ekim 2024
- 14 Kasım 2024