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İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 89 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan İ.A.'nın (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarımızda 89 şüpheliyi yakaladık 214 ruhsatsız tabanca ele geçirdik" dedi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 89 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan İ.A.'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan İ.A.'nın (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarımızda 89 şüpheliyi yakaladık 214 ruhsatsız tabanca ele geçirdik. Motosiklet ve çalıntı araç kullanılarak; kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit ve Motosiklet hırsızlığı başta olmak üzere 116 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenledik" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya konuşmasına şöyle devam etti:

"Suç örgütlerine silah temin eden ve silah ticareti yapan 3 atölye ile 250 ayrı adreste yapılan aramalarda; 214 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet kalem tabanca, 5 adet çelik yelek, 2 adet çalıntı motosiklet ve Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirdik. Operasyon kapsamında örgütün propaganda ve eleman temini için kullandığı değerlendirilen 40 ayrı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

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