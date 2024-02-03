2024 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandilinde hangi ibadetler yapılır?

Miraç Kandili ne zaman?

İslam dini anlatımlarında, Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri görüp geriye döndüğü rivayet edilen Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk geliyor. Miraç Kandili 2024 yılında 6 Şubat Salı gecesi idrak edilecek.

Miraç Kandili’nin önemi nedir?

Hz. Muhammed (sav)’in Allah huzuruna yükselişini ifade etmesi nedeniyle Miraç Gecesi önemli bir gecedir. Göğe yükselme anlamında olan Miraç’ın Müslümanlar tarafından önemli kabul edilmesinin en önemli nedeni bu gecede verilen müjdelerdir.

Her yıl Hicri Takvime göre Recep Ayı’nın 27.gecesinde idrak edilen Miraç Kandilinin fazileti merak edilir. Bu mübarek gecenin fazileti Amenerrasulü ayetlerinin inmesi, namazın 5 vakit olarak farz kılınması ve Müslümanların Allah’a şirk koşmadıkları durumunda cennetle müjdelenmesidir.

Miraç Kandilinde hangi ibadetler yapılır?

İslam alemi için kutsal kabul edilen Miraç Kandili geldiğinde her Müslüman’ın mübarek geceyi ibadet ederek geçirmesi gerekir. Böylelikle Allah rızasına kazanmak ve ona layık kul olmak mümkün olur.

Kandil gününe ulaşıldığında Müslümanlar tarafından yapılan ibadetler şunlardır;

-Miraç Gecesi namazı veya diğer ismiyle nafile namaz kılınır. Bu namaz 12 rekatlık olup 2 rekatta 1 selam verilerek kılınır.

-Tesbih namazı kılınır.

-Kur’anı Kerim okunur veya okuyanlar dinlenir.

-Tevbe ve istiğfar edilir.

-İdrak edilemeyen namazların kazası kılınır.

-Salavatı Şerifeler okunur.

-Salatı selam getirilir.

-Oruç tutulur.

-Tesbih çekilir.

Dini günler takvimi 2024

-Regaip Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

-Üç aylar başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

-Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı

-Şaban ayı başlangıcı: 11 Şubat 2024 Pazar

-Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

-Ramazan-ı Şerif başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

-Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma

-Ramazan Bayramı arifesi: 9 Nisan 2024 Salı