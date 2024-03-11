2024 Oscar ödüllerini kim kazandı? Oscar'ı hangi oyuncular ve filmler kazandı? Oscar ödülleri nedir?

2024 Oscar ödüllerini kim kazandı?

En iyi film: Oppenheimer

En iyi kadın oyuncu: Emma Stone (Poor Things)

En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)

En iyi yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'vine Joy Randolph (The Holdovers)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

En iyi film kurgusu: Oppenheimer (Jennifer Lame)

En iyi sinematografi: Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)

En iyi özgün müzik: Oppenheimer (Ludwig Göransson)

En iyi orijinal şarkı: Barbie ("What Was I Made For?" - Billie Eilish and Finneas O'Connell)

Oscar ödülleri nedir?

Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar ödülleri, film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerdir. Ödüller, Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından yılda bir kez verilir. Akademi üyelerinin oylarıyla verilen ödüller, sinema dünyasında uluslararası bir başarı göstergesi olarak kabul edilir. Ödül kazananlara verilen heykelciğin resmi adı "Akademi Liyakat Ödülü" (Academy Award of Merit) olmasına rağmen heykelcik çoğu zaman "Oscar" lakabıyla anılır. Heykelcik, art deco üslubunda tasvir edilmiş bir şövalyedir.

1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ödüller, yılda bir kez ve çoğunlukla şubat ayında düzenlenen törenle dağıtılır.

Akademi'nin yaklaşık 6.000 sinema profesyonelinden oluşan üye listesi gizli tutulur. Üyelerin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunsa da şartları karşılayan diğer ülke vatandaşları da Akademi'ye üye olabilir.

96. Akademi Ödülleri töreni 11 Mart 2024'te TSİ 01.30'da Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenmiştir.