2024 Sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?

2024 Sandık görevlisi ücreti ne kadar?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

Sandık memurlarına 2.088 TL,

Partili üyelere 1.044 TL,

Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

2024 Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Buna göre; Sandık görevlisi ücretlerinin, nisan ayının sonuna kadar seçimlerde görev alan kişilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.

Ödemeler nasıl yapılacak?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.