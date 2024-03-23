2024-YDS/1 saat kaçta başlayacak? 2024-YDS/1sınav süresi ne kadar?
24 Mart pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) yapılacak. Sınava girecek adaylar yarın (24 Mart) yapılacak sınavın süresini ve kaç soru olduğunu merak ediyor. Peki, 2024-YDS/1 saat kaçta başlayacak? 2024-YDS/1sınav süresi ne kadar? İşte detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı gerçekleştirilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 111 bin 803 adayın başvurduğu sınav için 81 ilde 402 bina ve 4 bin 974 salon kullanılacak. Sınav, 81 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YDS/1 sınav süresi ne kadar?
180 dakika sürecek sınav 13.15'te sona erecek. Ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
YDS/1 sınav soru sayısı
En fazla aday 96 bin 757 ile İngilizcede sınava katılacak. 8 bin 282 aday Arapça, 4 bin 136 aday Almanca dillerinde sınava katılacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılacak adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak.
YDS/1 sınavsonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçları, 25 Nisan'da açıklanacak. Bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.