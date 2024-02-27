2024 YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS geç başvuru sınav ücret ne kadar?

2024 YKS geç başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alındı. Başvuru tarihini kaçıranlar için, geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

2024 YKS geç başvuru sınav ücret ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru ücreti yayınlanan kılavuz ile belli oldu. Kılavuza göre;

Geç başvuru günü sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) : geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 5-7 Mart 2024 tarihlerinde ödenecektir.

YKS başvuruları nasıl yapılıyor?

2024- Başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

2024 YKS sınavı ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak. Üniversite adayları, 8 Haziran’da TYT’ye, 9 Haziran’da ise AYT’ye girecekler. Sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.