'2026, Türkiye ekonomisinde adeta bir reform yılı olacak'

CANAN SAKARYA - BESTİ KARALAR

Erdoğan, son 45 ayın en düşük enflasyonunu görerek önemli bir dönüm noktasına ulaştıklarını, enflasyonu bu yılın sonunda yüzde 30’un altına, 2026 yılında ise yüzde 20’nin altına indirmeyi hedeflediklerini söyledi. 2026 yılının Türkiye ekonomisinde bir reform yılı olacağını belirten Erdoğan, rezerv yeterliliği noktasında da tarihi bir başarılara imza attıklarını, Merkez Bankası rezervlerinin 179 milyar dolara ulaştığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu, 28. dönem 4. yasama yılına başlaması nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye, dış politika ve ekonomi başta olmak üzere pek çok konuya değindi. Erdoğan, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde yapısal reformlarda 2026 yılına işaret ederek, “2026 senesi Türkiye ekonomisinde adeta bir reform yılı olacak. Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başlatıyoruz” dedi. Erdoğan, yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımları da devreye alarak kamu da şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve verimliliği daha da pekiştireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Suriye’de diplomatik girişimler karşılıksız kalırsa Türkiye’nin pozisyonunun da politikasının da belli olduğunu belirterek, “Türkiye, Suriye’de bir ‘dejavu’ yaşanmasına izin vermeyecektir. Bu ilkeli tavrımız, Kürt kardeşlerimiz dahil Suriye halkının aleyhine değil, tam tersine onların lehinedir, bölgemizi terör belasından kurtarmaya dönük bir tavırdır. Suriye’nin bölünme planlarının en güçlü şekilde karşısındayız. Etnik köken, dil mezhep ayrımı yapmadan hepimiz ortak bir geleceğin yolcularıyız” dedi.

Bahçeli’den TBMM açılış oturumuna katılmayan CHP’ye tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partilerine ve belediyelerine yönelik başlatılan yargı sürecini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto etmek amacıyla Meclis açılışına katılmadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem 4. Yasama yılı açılış oturumuna katılmama kararı alan CHP’ye “Türkiye Büyük Millet Meclisi devlet kuran, ordular idare eden, demokrasiye mana ve ruh veren muazzez ve müstesna bir niteliğe haiz ve havidir. Gazi Meclis gelişigüzel protesto alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildir” sözleriyle tepki gösterdi.

Genel Kurul tam kadro ayakta karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul’a girişi sırasında başta Cumhur İttifakı olmak üzere açılışa CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) katılmazken, DEM Parti ve İYİ Parti dahil oturuma katılan partiler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ayakta karşıladı.

Erdoğan’ın konuşması sık sık Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin alkışlarına sahne oldu.

28. Dönem 3. Yasama Yılı Meclis açılışında Terörsüz Türkiye Hedefini DEM’lilerle tokalaşarak başlatan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir ilke imza attı. Konuşmasının ardından DEM’lilerin sıralarına gelerek eş genel başkanlar ve parti yöneticileriyle tokalaştı. Ardından MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniyol Grubu temsilcileriyle tokalaştı. . Erdoğan’a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti.

‘Kürsü arkası geleneğine bu kez DEM davet edildi’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasının ardından bu yasama yılında da gelenek bozulmadı. Özel oturumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve Meclis Başkanı Kurtulmuş ile Meclis Başkanlık Divanı kürsü arkasında bir araya geldi. AK Partili ve MHP’li yöneticilerin de eşlik ettiği sohbete DEM Parti heyetinin de kürsü arkasına davet edildiği belirtildi. DEM Parti heyetinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da görüşmeye katıldı. Geçen yasama yılında ise kürsü arkasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel davet edilmişti.