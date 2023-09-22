210 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerinin, ülke içi ve uluslararası düzeyde işlenen nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik olayların aydınlatılması için çalışmalarında, bazı banka hesaplarına birçok işlemde yüksek tutarlı miktarlar geldiği, gelen dövizlerin ise hemen nakit olarak çekildiği tespit edildi.

Şüpheli görülen işlemler üzerine para gönderen kişilerin dolandırılıyor olabileceğini değerlendiren ekipler, çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler, yurt dışında yaşayan bazı kişi ve şirketlerin mail adreslerini ele geçiren şüphelilerin, mağdurları ihracat ve ithalat işlemlerine ait ödeme yaptıkları sırada kendi banka hesaplarına yönlendirdiklerini saptadı.

Hesaplarına gelen parayı hemen nakde çeviren şüphelilerin bu sayede de 210 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıkarıldı.

Çalışmaların ardından adres ve kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için kentteki 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 177 bin lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyette götürüldü.

Adreslerinde bulunmayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.