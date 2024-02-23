22 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! 63 milyonu aşan ikramiye devretti! Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 63.803.592,96 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 21 talihli de 53.089,20 TL kazandı. Süper Loto 22 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

22 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 22 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 63.803.592,96 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

5 – 13 – 23 – 25 – 45 – 46

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı ikramiye tutarı

6 Devir 63.803.592,96 ₺

5 21 53.089,20 ₺

4 1.111 1.560,95 ₺

3 25.160 83,65 ₺

2 223.266 9,95 ₺