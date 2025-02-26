24. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi Doç. Dr. Kıvanç Birsoy oldu

Türkiye’nin ilk özel vakfı Vehbi Koç Vakfı’nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verdiği Vehbi Koç Ödülü’nün 2025 yılı sahibi belli oldu. Bu yıl sağlık alanında verilen ödül, kanser gelişiminde rol oynayan ve tedavi hedefi olabilecek metabolizma yollarını ortaya çıkartan çalışmalarıyla Doç. Dr. Kıvanç Birsoy’a takdim edildi.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu’nun yanı sıra Prof. Dr. Ahmet Gül’ün başkanlığını yaptığı Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Prof. Dr. Tayfun Özçelik, Prof. Dr. Murat Akova’dan oluşan Seçici Kurul’un önerdiği 3 aday arasından seçilerek ödüle layık görülen Doç. Dr. Kıvanç Birsoy, kanser gelişiminde metabolizma değişikliklerinin rolünü anlamaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor. Doç. Dr. Kıvanç Birsoy, Rockefeller Üniversitesi Metabolik Düzenleme ve Genetik Bölümü Başkanı olarak görev yapıyor ve Türkiye’den de araştırmacıların yer aldığı bir ekibe liderlik ediyor.

Ödül töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, "Kurucumuz merhûm Vehbi Koç’u vefâtının 29’uncu yılında bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Vehbi Bey, yaşamı boyunca 'Ülkem varsa ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız' şiârıyla çağdaş ve müreffeh bir Türkiye ülküsüne hizmet etmiş; Türk insanının meziyetlerine yürekten inanmış, ömrünü memleketin her yönden kalkınmasına adayarak tutkuyla çalışmıştır.

Hayır işlerini, kendi ifâdesiyle 'insânî ve millî bir vazîfe' addederek zevkle yapmış, azmi, titizliği ve vizyoner bakış açısı ile 1969 yılında Vehbi Koç Vakfı’nı kurmuştur. Vakfımız, Türkiye’nin ilk özel vakfıdır” diyerek sözlerine başladı.

Vehbi Koç Vakfı’nın kendi faaliyetlerine ilâveten, gelişime öncülük eden ve gençlere ışık tutan başarıların takdîr edilmesinin önemine inandığını belirten Ömer M. Koç, “Vakfımız tam da bu sebepten ötürü, her sene eğitim, sağlık ve kültür alanlarından birinde, sıra dışı katkı sağlamış kişi ve kurumları ödüllendirmektedir. Vehbi Koç Ödülü’nün bu seneki konusu sağlık. Bu alanda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin baş döndüren bir hızla ilerlediğine şâhit oluyoruz. İnsanoğlunun sağlıklı ve uzun bir ömür arayışının; biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve yapay zekâda yaşanan devrim niteliğindeki gelişmelerle birleşerek yenilikçi tedavi yöntemlerinin bulunmasına imkân sağlıyor” dedi.

Ömer M. Koç: “Daha güzel yarınlara nitelikli, ehil insanlarla ve ancak bilimi esâs alarak varabiliriz”

Dünyada sağlık teknolojilerinde kaydedilen bütün ilerlemelere rağmen hâlâ tam olarak çözüm getirilemeyen sorunların başında kanserin geldiğini ifade eden Ömer M. Koç, “Rakamlar, her 5 kişiden 1’inin hayatının bir evresinde bu hastalığa yakalandığını ortaya koyuyor. Bu tablonun endişe verici olduğu aşikâr; ancak kanser tedavisine yönelik azimle yürütülen bilimsel çalışmalar umudumuzu artırıyor. Her alanda olduğu gibi, sağlık alanında da daha güzel yarınlara nitelikli, ehil insanlarla ve ancak bilimi esâs alarak varabiliriz. Bu akşam da, öncü araştırmaları ve buluşlarıyla daha sağlıklı bir gelecek için çalışan çok özel bir bilim insanı Vehbi Koç Ödülü’ne lâyık görüldü” dedi.

Doç. Dr. Kıvanç Birsoy: "Vehbi Koç Vakfı'nın desteği bilim insanları için güçlü bir motivasyon kaynağı”

Ödülün sahibi Doç. Dr. Kıvanç Birsoy ise bu ödüle layık görülmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Vehbi Koç Vakfı’nın Türk bilim insanlarına sağladığı destek, yalnızca ilham verici olmakla kalmıyor, aynı zamanda benim gibi yurt dışında çalışan birçok araştırmacı için de güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Bu ödülü, Cumhuriyetimizin gelişimine büyük katkılar sunmuş, vizyoner bir isim olan Vehbi Koç adına almak ise benim için ayrı bir anlam taşıyor. 2015 yılında kurduğum laboratuvarımızda, kanser hücrelerinin enerji ihtiyaçlarını ve besin kullanım mekanizmalarını araştırarak biyomedikal alanda öncü çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz, metabolizmanın kanser ve diğer hastalıklardaki rolünü derinlemesine anlamak ve bu bilgiyi kısa sürede yeni tedavi stratejilerine dönüştürmek. Beni bu ödüle layık gören Koç Ailesi’ne, Vehbi Koç Vakfı yöneticilerine ve seçici kurula en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi