27 ilde Sibergöz-47 operasyonu: 97 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde düzenlenen Sibergöz-47 orerasyonunlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 97 kişinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerin hesaplarında toplam 21 milyar TL işlem hacmi olduğunun tespit edildiğini belirten Yerlikaya, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması sonucu elde edilen yaklaşık 194 milyar 150 bin TL değerinde 12 konut, 6 otomobil, 4 adet motosiklet 2 adet arsa ve şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplara el konulduğunu aktardı.