27 Kasım 2025 Resmi Gazete: Resmi Gazete atama kararları (27 Kasım)
27 KASIM 2025 RESMİ GAZETE
Resmi Gazete’nin son sayısı internet sitesinde yayımlandı. Kararın tamamı şöyle:
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 584)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585)
RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI (27 KASIM)
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri