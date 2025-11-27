  1. Ekonomim
  27 Kasım 2025 Resmi Gazete: Resmi Gazete atama kararları (27 Kasım)
27 Kasım 2025 Resmi Gazete: Resmi Gazete atama kararları (27 Kasım)

27 Kasım 2025 Resmi Gazete yayımlandı. Vatandaşlar Resmi Gazete’de yer alan kararları öğrenmeye çalışıyor. Resmi Gazete atama kararları (27 Kasım)…

27 Kasım 2025 Resmi Gazete: Resmi Gazete atama kararları (27 Kasım)
27 Kasım 2025 Resmi Gazete: Resmi Gazete atama kararları (27 Kasım) 33090 sayısıyla yayımlandı. Kararda VUK genel tebliği ve Danıştay Kararı yer aldı. Detaylar haberimizde…

27 KASIM 2025 RESMİ GAZETE

Resmi Gazete’nin son sayısı internet sitesinde yayımlandı. Kararın tamamı şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 584)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585)

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI (27 KASIM)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
