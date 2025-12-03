  1. Ekonomim
  3. 3 Aralık 2025 Resmi Gazete kararlar! Resmi Gazete nükleer düzenleme kararı
3 Aralık 2025 Resmi Gazete kararlar! Resmi Gazete nükleer düzenleme kararı

3 Aralık 2025 Resmi Gazete kararlar! Vatandaşlar Resmi Gazete'de yer alan kararları araştırıyor. Nükleer Düzenleme Kurulu'na ilişkin kararlar ise merak konusu oldu. Resmi Gazete nükleer düzenleme kararı…

3 Aralık 2025 Resmi Gazete kararlar! Resmi Gazete nükleer düzenleme kararı
3 Aralık 2025 Resmi Gazete kararlar! Resmi Gazete nükleer düzenleme kararı araştırılıyor. Vatandaşlar Resmi Gazete’deki kararları öğrenmeye çalışıyor. Detayları haberimizde derledik…

3 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE KARARLAR!

resmigazete.gov.tr’deki bilgiye göre 33096 sayılı Resmi Gazete’deki detaylar şu şekilde:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 19/11/2025 Tarihli ve 2025-58/3 Sayılı Kararı

RESMİ GAZETE NÜKLEER DÜZENLEME KARARI

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/51, K: 2025/184 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2024/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/39 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2020/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/40 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/41 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2020/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/42 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2020/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/43 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2020/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/44 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2020/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/45 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 
