3 Aralık 2025 Resmi Gazete kararlar! Resmi Gazete nükleer düzenleme kararı
3 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE KARARLAR!
resmigazete.gov.tr’deki bilgiye göre 33096 sayılı Resmi Gazete’deki detaylar şu şekilde:
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 19/11/2025 Tarihli ve 2025-58/3 Sayılı Kararı
RESMİ GAZETE NÜKLEER DÜZENLEME KARARI
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/51, K: 2025/184 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2024/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/39 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2020/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/40 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/41 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2020/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/42 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2020/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/43 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2020/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/44 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2020/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/45 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri