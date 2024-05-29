3. Manda Festivali 1 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşiyor

Tarihi gıda mirasını korumak adına bu etkinliğin destekçisi olan CLIMAVORE x Jameel at RCA ‘’Water Buffalo Commons ‘’ projesinin bir parçası.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Ağaçlı köyünde gerçekleştirilecek festival'in amacı İstanbul’daki hem mandaların hem de çobanların varlığını ve kalıcılığını korumak adına alt yapı ve kentleşmenin verdiği zarara dikkat çekmek.

Yerel çobanları, müzisyenleri, çevrecileri, sanatçıları, biyologları, peynir üreticilerini ve halkı bir araya getiren festivalde yürüyüşler, performanslar, atölye çalışmaları ve manda sütü ürünlerinin tadımı yer alıyor. Üçüncü yılında festival, İstanbullulara, gıda üreticilerine ve ekolojistlere bir araya gelerek sulak alanları, mandaları ve onları koruyan çobanları ile bir arada olma fırsatı sunuyor.

Water Buffalo Commons, RCA'daki CLIMAVORE x Jameel'in bir parçası olarak geliştirilen ve iklim krizinde kurak alanlar ve sulak alanlar için gıda yollarını yeniden tasarlayan bir projedir. Mekânsal adalete yönelik yeni bilgi ve eylem üretmek için ekolojik ağları geliştirir.