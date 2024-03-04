3 Mart 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Mart pazar Şans Topu çekiliş sonuçları
3 Mart 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 3 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları…
Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 3 Mart Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 3 Mart 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…
3 Mart 2024 Şans Topu sonuçları
Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 3 Mart pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 1.251.409,94 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 2 kişi de 38.371,10 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:
5 – 6 – 11 – 28 – 30 + 4
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
5+1 Devir 1.251.409,94 ₺
5 2 38.371,10 ₺
4+1 65 1.180,60 ₺
4 758 126,55 ₺
3+1 1.918 60,00 ₺
3 24.217 19,00 ₺
2+1 17.374 24,25 ₺
1+1 58.521 11,45 ₺
0+1 58.851 11,40 ₺