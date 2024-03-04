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3 Mart 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Mart pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

3 Mart 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 3 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları…

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3 Mart 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Mart pazar Şans Topu çekiliş sonuçları
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Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 3 Mart Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 3 Mart 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

3 Mart 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 3 Mart pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 1.251.409,94 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 2 kişi de 38.371,10 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

5 – 6 – 11 – 28 – 30 + 4

Kazanan kategoriler

   Kategori              Kazanan kişi sayısı          İkramiye tutarı

      5+1                              Devir                            1.251.409,94 ₺

        5                                     2                                 38.371,10 ₺

      4+1                                  65                                 1.180,60 ₺

        4                                   758                                  126,55 ₺

      3+1                               1.918                                  60,00 ₺

        3                                24.217                                 19,00 ₺

      2+1                             17.374                                  24,25 ₺

      1+1                              58.521                                 11,45 ₺

      0+1                              58.851                                 11,40 ₺