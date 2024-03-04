3 Mart 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Mart pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 3 Mart Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 3 Mart 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

3 Mart 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 3 Mart pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 1.251.409,94 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 2 kişi de 38.371,10 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

5 – 6 – 11 – 28 – 30 + 4

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

5+1 Devir 1.251.409,94 ₺

5 2 38.371,10 ₺

4+1 65 1.180,60 ₺

4 758 126,55 ₺

3+1 1.918 60,00 ₺

3 24.217 19,00 ₺

2+1 17.374 24,25 ₺

1+1 58.521 11,45 ₺

0+1 58.851 11,40 ₺