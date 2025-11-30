  1. Ekonomim
30 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları! Resmi Gazete atama kararları (30 Kasım)

30 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları! Bakanlıklardaki atama kararları merak ediliyor. Vatandaşlar yürürlüğe girecek yeni kararları da takip ediyor. Bu kapsamda Resmi Gazete atama kararları (30 Kasım) detayları araştırılıyor.

30 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları! Resmi Gazete atama kararları (30 Kasım)
30 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları! Resmi Gazete atama kararları (30 Kasım) konusunun detayları merak ediliyor. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre ise 33093 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Detaylar haberimizde…

30 KASIM 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI!

resmigazete.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre 33093 sayılı Resmi Gazete’de yer alan kararlar şu şekilde:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Harran Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Atık İşleme Sektörüne İlişkin Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

–– Diğer Üretim Faaliyetlerinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

–– Enerji Üretiminde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

–– Kimya Endüstrisinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

–– Metal Üretimi ve İşlenmesinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

–– Mineral Endüstrisinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI (30 KASIM)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 
