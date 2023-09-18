31 Ağustos mevduatları da KKM kapsamında

HÜSEYİN GÖKÇE

Merkez Bankası, TL Mevduat ve Katımla Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yaparak, gerçek kişilerin bankalardaki dövizlerinin KKM’ye tabi olma süresini uzattı.

Buna göre gerçek kişilerin 31 Ağustos 2023 tarihinde yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 30 Haziran 2023 itibarıyla bankalardaki mevcut döviz tevdiat hesapları istemeleri halinde dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilebilecek.

Merkez Bankası, altın hesaplarının dönüşümüyle ilgili tebliğde ise gerçek kişilerin 31 Ağustos 2023, tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda olan altın hesapları, talep etmeleri halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilecek.

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta aldığı bir kararla da 1 yıla kadar olan KKM mevduatlarının zorunlu karşılık oranlarını artırmıştı.