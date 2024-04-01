31 Mart 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 31 Mart pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 31 Mart Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 31 Mart 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

31 Mart 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 31 Mart pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 2.767.111,39 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 4 kişi de 21.550,95 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

06 – 08 – 15 – 25 – 26 + 13

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

5+1 Devir 2.767.111,39 ₺

5 4 21.550,95 ₺

4+1 69 1.249,30 ₺

4 966 111,50 ₺

3+1 2.226 58,05 ₺

3 29.957 17,25 ₺

2+1 20.522 23,10 ₺

1+1 65.396 11,50 ₺

0+1 65.437 11,50 ₺