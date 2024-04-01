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31 Mart 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 31 Mart pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

31 Mart 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 31 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları…

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31 Mart 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 31 Mart pazar Şans Topu çekiliş sonuçları
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Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 31 Mart Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 31 Mart 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

31 Mart 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 31 Mart pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 2.767.111,39 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 4 kişi de 21.550,95 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

06 – 08 – 15 – 25 – 26 + 13

Kazanan kategoriler

Kategori               Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

      5+1                               Devir                            2.767.111,39 ₺

        5                                      4                                 21.550,95 ₺

      4+1                                  69                                 1.249,30 ₺

        4                                   966                                  111,50 ₺

      3+1                               2.226                                  58,05 ₺

        3                                 29.957                                 17,25 ₺

      2+1                              20.522                                  23,10 ₺

      1+1                              65.396                                  11,50 ₺

      0+1                              65.437                                  11,50 ₺