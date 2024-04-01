31 Mart 2024 yerel seçimde hangi iller AKP’den CHP’ye geçti?
Vatandaşlar 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yurt genelinde sandık başına gidip oylarını kullandılar. Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde tarihi bir başarıyı elde ederek bazı belediyeleri AKP’den aldı. Peki, AK Parti'den CHP'ye geçen iller hangisi? Partilerin Türkiye genelindeki oy yüzdeleri kaç? İşte detaylar…
Türkiye genelinde CHP yüzde 37.76, AKP yüzde 35.48, Yeniden Refah Partisi yüzde 6.19, DEM Parti yüzde 5.7, MHP yüzde 4.99, İYİ Parti ise yüzde 3.77 oy aldı.
AK Parti'den CHP'ye geçen iller
Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Bursa, Bartın, Balıkesir, Denizli, Giresun, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Manisa, Uşak, Zonguldak ve Ardahan.
CHP, mevcut büyükşehir belediyelerini koruduğu iller
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, İzmir, İstanbul.
İstanbul'da AK Parti'den CHP'ye geçen ilçe belediyeleri
Üsküdar, Sancaktepe, Çatalca, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Bayrampaşa, Tuzla, Çekmeköy