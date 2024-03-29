31 Mart seçim günü yasakları ne zaman başlayacak? Seçim günü uygulanacak olan yasaklar neler?
31 Mart pazar günü yapılacak yerel seçimler kısa bir süre kalmışken seçim günü yasakları araştırılmaya başlandı. Seçim günü yasaklarının ne zaman başlayacağı, 31 Mart seçim yasaklarının neler olduğu merek ediliyor. Peki, 31 Mart seçim günü yasakları ne zaman başlayacak? 31 Mart seçim günü uygulanacak olan yasaklar neler? İşte detaylar…
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31 Mart seçim günü yasakları ne zaman başlayacak?
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler için sandık başına gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak olan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanmaya başlanacak. Seçim yasakları, 31 Mart 2024 pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.
31 Mart seçim günü uygulanacak olan yasaklar neler?
- Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.
- YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
- Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.
- Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.