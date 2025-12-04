4 Aralık 2025 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete HSK atama kararları.
4 Aralık 2025 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete HSK atama kararları detaylarını haberimizde derledik. Vatandaşlar Resmi Gazete’de yayımlanan HSK atama ve Anayasa Mahkemesi kararlarını araştırıyor.
4 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
–– Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Eğitim-Öğretim Gören Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
RESMİ GAZETE HSK ATAMA KARARLARI
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/46 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/47 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/48 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/49 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/78 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/50 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/51 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/52 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2025 Tarihli ve 2021/20360 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2025 Tarihli ve 2021/142 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri