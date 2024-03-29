4 ruhsatsız maden ocağı imha edildi
Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı TTK tarafından imha edildi.
Zonguldak’ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen dört maden ocağı imha edildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen dört maden ocağı tespit edildi. Ocaklarda 1 adet el arabası, 1 adet kürek, 40 metre ray ele geçirildi.
Söz konusu ocakların imhası Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince yapıldı. Ocakların orman sınırları içerisinde yer almasından dolayı ele geçirilen eşyalar Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.