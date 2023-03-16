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4'lü Suriye toplantısı ertelendi

Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın katılması planlanan Suriye konulu toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi
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Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi çerçevesinde bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmesi beklenen toplantının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynakları da toplantının ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda mutabık kalındığını duyururken, toplantının ne zaman yapılacağı konusunda açıklama yapılmadı.

Moskova'da 15 - 16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın yer alacağı toplantıda Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov'un, İran'ı Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı'nın ve Suriye'yi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan'ın temsil etmesi bekleniyordu.

 

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