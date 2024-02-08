7 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 123 organizatör yakalandı
Bakan Yerlikaya, "İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-11' operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı." açıklaması yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 kentte düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 123 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydetti:
"İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-11” Operasyonunda 123 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı!
Organizatörlerden, 50'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 25’inin adli işlemleri devam ediyor.
Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar sonucu, suçta kullanıldığı tespit edilen 19 araca el konuldu."
İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-11” Operasyonunda 1️⃣2️⃣3️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2024
Organizatörlerden;
📌5️⃣0️⃣’si tutuklandı,
📌2️⃣2️⃣’si hakkında adli kontrol kararı… pic.twitter.com/phDaQuyKcm