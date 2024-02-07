7 Şubat 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 7 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

7 Şubat’ta akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi?

7 Şubat 2024 çarşamba günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. İşte 7 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Anadolu

Benzin fiyatı: 39.28 TL/L

Motorin fiyatı: 41.68 TL/L

LPG fiyatı: 19.99 TL/L

İstanbul Avrupa

Benzin Fiyatı: 39.37 TL/L

Dizel Fiyatı: 41.75 TL/L

LPG fiyatı: 20.49 TL/L

İzmir

Benzin Fiyatı: 40.25 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.7 TL/L

LPG fiyatı: 20.07 TL/L

Ankara

Benzin Fiyatı: 40.04 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.49 TL/L

LPG fiyatı: 20.39 TL/L