7 Şubat 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 7 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 7 Şubat’ta akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? 7 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 7 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
7 Şubat’ta akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi?
7 Şubat 2024 çarşamba günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. İşte 7 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 39.28 TL/L
Motorin fiyatı: 41.68 TL/L
LPG fiyatı: 19.99 TL/L
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 39.37 TL/L
Dizel Fiyatı: 41.75 TL/L
LPG fiyatı: 20.49 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 40.25 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.7 TL/L
LPG fiyatı: 20.07 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 40.04 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.49 TL/L
LPG fiyatı: 20.39 TL/L