7 Şubat 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Şubat çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 7 Şubat Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 7 Şubat 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

7 Şubat 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 7 Şubat çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu. Çekilişte 1 kişi 2.705.101,75 TL kazandı. Çekilişi kazandıran numaralar:

06, 11, 13, 25, 33 + 13

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı

5+1 1 2.705.101,75 ₺

5 11 8.347,75 ₺

4+1 127 723,00 ₺

4 1.270 90,35 ₺

3+1 2.911 47,30 ₺

3 34.573 15,90 ₺

2+1 23.564 21,40 ₺

1+1 69.723 11,50 ₺

0+1 65.235 12,30 ₺