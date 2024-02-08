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7 Şubat 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Şubat çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

7 Şubat 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 7 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları…

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7 Şubat 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Şubat çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları
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Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 7 Şubat Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 7 Şubat 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

7 Şubat 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 7 Şubat çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu. Çekilişte 1 kişi 2.705.101,75 TL kazandı. Çekilişi kazandıran numaralar:

 06, 11, 13, 25, 33 + 13

Kazanan kategoriler

Kategori                          Kazanan Kişi Sayısı                      İkramiye Tutarı

  5+1                                                 1                                        2.705.101,75 ₺

   5                                                   11                                         8.347,75 ₺

 4+1                                                127                                        723,00 ₺

   4                                                 1.270                                      90,35 ₺

 3+1                                               2.911                                       47,30 ₺

  3                                                 34.573                                      15,90 ₺

 2+1                                              23.564                                      21,40 ₺

 1+1                                              69.723                                      11,50 ₺

 0+1                                              65.235                                      12,30 ₺