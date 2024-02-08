7 Şubat 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Şubat çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları
7 Şubat 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 7 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları…
Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 7 Şubat Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 7 Şubat 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…
7 Şubat 2024 Şans Topu sonuçları
Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 7 Şubat çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu. Çekilişte 1 kişi 2.705.101,75 TL kazandı. Çekilişi kazandıran numaralar:
06, 11, 13, 25, 33 + 13
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı
5+1 1 2.705.101,75 ₺
5 11 8.347,75 ₺
4+1 127 723,00 ₺
4 1.270 90,35 ₺
3+1 2.911 47,30 ₺
3 34.573 15,90 ₺
2+1 23.564 21,40 ₺
1+1 69.723 11,50 ₺
0+1 65.235 12,30 ₺