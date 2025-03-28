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72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi davasında karar çıktı

6 Şubat depremlerinde Ebrar Sitesi H Blok'un yıkılması sonucu 72 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu açılan davada, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'ü 14 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıkların beraatlerine karar verdi.

Haber Merkezi
AA
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72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi davasında karar çıktı
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Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar H.N. ve N.K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar duruşmada yer almadı.

Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan Atilla Öz, suçsuz olduğunu, yıkılan binayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Öz, "Binayla ilgili benim bir ilgim yok, toplantılara katılmadım, hiçbir yerde imzam da yoktur bu nedenle beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tevfik Tepebaşı da suçsuz olduğunu, Ebrar Sitesi H Blok'un yapım süreciyle veya müteahhitliği ile alakalı herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Tutuksuz sanıklar N.K. ile H.N. de mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Sanık N.K. "Ben H Blok'un sıvacısıydım, beraatimi talep ediyorum." dedi. Sanık H.N. ise "Ben de kapıcıydım, sigorta yaptırmak için okumadan bazı belgelere imza attım. Beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini talep ederken müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz'ü "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıklar H.N, L.T. ve N.K'nin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari sanıklar Ahmet Doğan ile Mustafa Timurbanga'nın yakalanamamış olmaları gerekçesiyle dosyalarının tefrik edilmesine hükmetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde 72 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi H Blok'un yıkılmasına ilişkin 7 sanık hakkında dava açılmıştı.

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