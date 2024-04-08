8-9 Nisan eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler açık mı? Bayramda hastaneler açık olacak mı?

8-9 Nisan eczaneler açık mı?

Ramazan Bayramı arefesi bu yıl Salı gününe denk gelirken Bayram günleri ise 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe, 12 Nisan Cuma gününe denk geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bayram tatili 9 gün olmuştu. Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün oldu. 8 Nisan 2024 pazartesi günü Eczaneler hizmet verecek. Eczanelerin resmi tatili 9 Nisan arefe gününde öğleden sonra başlayacak

Bayramda eczaneler açık mı?



9 Nisan Salı günü itibarıyla eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.

Bayramda hastaneler açık olacak mı?



Hastaneler, 9 Nisan 2024 salı günü, öğlene kadar mesai yapacak. Öğleden sonra resmi tatil başlayacak.

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.



Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.