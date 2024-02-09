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8 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Şubat 2024 perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları

Şans oyunu seven vatandaşlar, 8 Şubat 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto  çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 8 Şubat perşembe Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…

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8 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Şubat 2024 perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları
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Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Canlı çekilişte 5 bilen 17 talihli de 61.829,10 TL kazandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 34.126.240,65 TL devretti. Süper Loto 8 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

8 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 8 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 34.126.240,65 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

4, 6, 35, 43, 54, 60 

Kazanan kategoriler

Kategori                  Kazanan kişi sayısı                                   İkramiye tutarı

       6                                    Devir                                                34.126.240,65 ₺

       5                                       17                                                     61.829,10 ₺

       4                                      837                                                    1.953,40 ₺

       3                                    20.189                                                    98,30 ₺

       2                                   200.786                                                   10,45 ₺