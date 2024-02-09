8 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Şubat 2024 perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Canlı çekilişte 5 bilen 17 talihli de 61.829,10 TL kazandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 34.126.240,65 TL devretti. Süper Loto 8 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

8 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 8 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 34.126.240,65 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

4, 6, 35, 43, 54, 60

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

6 Devir 34.126.240,65 ₺

5 17 61.829,10 ₺

4 837 1.953,40 ₺

3 20.189 98,30 ₺

2 200.786 10,45 ₺