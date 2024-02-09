8 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Şubat 2024 perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları
Şans oyunu seven vatandaşlar, 8 Şubat 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 8 Şubat perşembe Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…
Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Canlı çekilişte 5 bilen 17 talihli de 61.829,10 TL kazandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 34.126.240,65 TL devretti. Süper Loto 8 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…
8 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto 8 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 34.126.240,65 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
4, 6, 35, 43, 54, 60
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 34.126.240,65 ₺
5 17 61.829,10 ₺
4 837 1.953,40 ₺
3 20.189 98,30 ₺
2 200.786 10,45 ₺